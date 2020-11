Pomezia – Guidava senza patente, il troppo nervosismo lo tradisce ed è stato poi trovato in possesso di circa 2,5 chilogrammi di droga. E’ quello che è successo ieri pomeriggio, 13 novembre 2020, dove i carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un normale servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati sul litorale di Torvaianica, una pattuglia della locale Stazione ha fermato per un controllo l’uomo che si trovava a bordo di un’auto in compagnia di un altro soggetto, sul lungomare.

Nel corso del controllo, i carabinieri hanno accertato che il 26enne era alla guida del veicolo senza patente di guida poiché mai conseguita e, insospettiti anche dall’atteggiamento visibilmente nervoso dei due fermati, hanno deciso di procedere a verifiche più approfondite.

A seguito di perquisizione domiciliare a casa del 26enne, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente consistente in 230 grammi di cocaina confezionata sottovuoto, 2 chilogrammi di marijuana contenuta in varie buste di cellophane, 200 grammi di hashish divisi in due panetti, un bilancino di precisione e 2 mila e 800 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato ammanettato e portato nel carcere di Rieti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

