Usa 2020, Biden vince la Georgia e vola a 360 elettori: anche la Cina si congratula

Washington – Con l’assegnazione degli ultimi due Stati, il bilancio finale dei grandi elettori è di 306 per Joe Biden e di 232 per Donald Trump. La soglia per vincere è 270. Il risultato è esattamente l’opposto di quello del 2016, quando Trump si aggiudicò 306 elettori contro i 232 di Hillary Clinton.

Poco prima la portavoce della Casa Bianca aveva annunciato: “Penso che il presidente Trump il 20 gennaio parteciperà al suo Inauguration Day – ha detto Kayleigh McEnany a chi le chiedeva se Donald Trump parteciperà alla cerimonia del giuramento di Joe Biden -. Il presidente Trump crede che sarà ancora il presidente Trump e che inizierà un secondo mandato”.

Diverse autorità elettorali Usa hanno affermato in un comunicato congiunto di non aver trovato “alcuna prova” di schede perse o modificate o di sistemi di voto violati. Intanto anche la Cnn assegna l’Arizona a Joe Biden. Primo commento sulla sua vittoria da parte di Mark Zuckerberg, che parla di “elezioni fondamentalmente oneste”. E secondo il New York Times, Donald Trump già penserebbe di annunciare la sua corsa per il 2024.

La Cina si congratula con Biden per la vittoria alle elezioni presidenziali del 3 novembre: lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin che, in conferenza stampa, ha aggiunto anche che “la Cina rispetta la scelta del popolo americano. Esprimiamo le nostre congratulazioni a Biden e alla vice Kamala Harris”. Pechino era tra i pochi Paesi che non si erano ancora complimentati con Biden: il 9 novembre, sempre Wang, aveva detto che “abbiamo notato che Joe Biden ha dichiarato la sua vittoria elettorale. La nostra comprensione è che il risultato delle elezioni sarà determinato in conformità con le leggi e le procedure statunitensi”.

(Fonte Ansa)

