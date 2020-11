Covid-19 ad Ardea, 11 nuovi casi nelle ultime 24 ore: sono 214 in tutto i positivi

Ardea – Sono 11 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore nel territorio di Ardea. Salgono così a 214 i positivi accertati nel comune, di cui 205 in isolamento domiciliare e 9 ricoverati.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea