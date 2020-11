Formia, ruba il portafoglio a un cliente di un chiosco bar: incastrato dalle telecamere

Formia – Nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti del Commissariato di Formia hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni responsabile di furto aggravato.

Il ragazzo, approfittando della momentanea distrazione di un avventore di un chiosco bar era riuscito a sottrarre dall’interno della giacca della malcapitata vittima, posta sullo schienale della sedia, il suo portafogli, per poi dileguarsi repentinamente.

È quindi intervenuta una pattuglia del locale Commissariato e gli agenti, dopo aver visionato le immagini registrate dal sistema di sorveglianza installato nel locale, hanno riconosciuto senza ombra di dubbio l’autore del furto.

Grazie alla completa conoscenza del territorio, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo nel giro di pochi minuti, recuperando buona parte del contenuto del portafogli.

Il ladro è stato quindi tratto in arresto a posto agli arresti domiciliari, in attesa di essere condotto innanzi al Tribunale di Cassino.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

