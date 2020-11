Incidente a Parco Lonardo: una persona a terra, arriva l’ambulanza

Fiumicino – Non c’è pace a Parco Leonardo sul fronte degli incidenti stradali. Dopo lo schianto di ieri (leggi qui la notizia), oggi un nuovo incidente ha funestato la mattinata innescando lievi rallentamenti per la circolazione sul cavalcavia che collega Parco Leonardo con il centro Da Vinci.

Dalle prime ricostruzioni – ancora da confermare -, sembrerebbe che una persona sia stata investita da un’auto, ma la dinamica come detto è ancora in corso di accertamento. L’uomo ferito, un cittadino straniero, sembra abbia attraversato la strada sul monopattino (senza casco), venendo poi colpito dalla vettura che stava transitando.

La vittima è stata trasportata, per fortuna non in condizioni gravi, all’Aurelia Hospital. Sul posto è arrivata l’ambulanza e una pattuglia della Polizia locale, che continua a cercare riscontri per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, stante il fatto che in quel tratto insistono anche le strisce pedonali.

Notizia in aggiornamento

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino