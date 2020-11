Ostia – E’ la prima domenica di controlli serrati sul litorale romano (leggi qui). Ma se il maltempo ha impedito ai più di farsi una passeggiata sul lungomare di Ostia, qualcuno non ha proprio voluto rinunciare all’aperitivo in spiaggia.

Sono tanti, infatti, i giovani che hanno deciso di darsi appuntamento nei pressi del “Curvone”, celebre locale all’altezza di piazzale Magellano. Molti fra loro, però, sembrano ignorare le più basilari norme di sicurezza anti Covid-19: diversi ragazzi e ragazze siedono gli uni accanto alle altre sul vicino muretto, e qualcuno non indossa neppure la mascherina.

Malgrado l’emergenza sanitaria in atto, dunque, c’è ancora chi fa fatica a comprendere il senso delle restrizioni decise dal Governo e dalle autorità locali, e i controlli delle forze dell’ordine – nonostante il lavoro svolto sul litorale nell’arco dell’intero weekend – risultano, com’è evidente, ancora insufficienti.

