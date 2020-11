Ostia, Possanzini: “L’Amministrazione ha dimenticato i rifiuti nella ‘buca’ di via Mar Rosso?”

Ostia – “Per i residenti del Municipio X è conosciuta storicamente come ‘la buca’: si tratta di un’area verde di rara bellezza con addirittura presenti delle essenze arboree protette. Situata su via Mar Rosso in prossimità dei palazzi Enasarco, l’area è in carico al Comune di Roma ed è adibita, stando al Prg, a verde pubblico e servizi”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Marco Possanzini, segretario di Sinistra Italiana X Municipio.

“Più di un mese e mezzo fa, destando anche alcune polemiche sulle modalità scelte per effettuare l’intervento di pulitura dell’area, un dispiegamento poderoso di uomini e mezzi pesanti, camion e ruspe, sono entrati nella ‘buca’ ed hanno sbancato quintali e quintali di terreno. Mentre un ditta lavorava nell’area in questione, sia Paolo Ferrara, sia l’assessore all’Ambiente Municipale, Alessandro Ieva, celebravano con video e selfie l’intervento in atto, rivendicando il grande lavoro dell’Amministrazione grillina e annunciando addirittura l’installazione di giochi per bambini e quant’altro”, racconta Possanzini.

“I lavori non vanno solamente annunciati e avviati: andrebbero anche portati a termine. Ma questo sembrerebbe non interessare né Ferrara né tantomeno Ieva, cioè l’assessore competente. Da più di un mese giace indisturbata all’interno della ‘buca’ una specie di ‘collinetta’ di rifiuti, praticamente il ‘frutto’ del lavoro di ripulitura delll’area. Un ammasso di rifiuti enorme, posizionato abbastanza lontano così da non destare la curiosità dei passanti, fra cui spiccano pezzi di metallo, materiale plastico e quant’altro. Nessuno si preoccupa di quei rifiuti abbandonati sul terreno, nessuno si preoccupa di portare via quei rottami così come, visto il dislivello fra strada e area verde, nessuno si preoccupa di ripristinare la recinzione divelta atta a proteggere i cittadini da cadute accidentali”.

“C’è una scuola nelle vicinanze, c’è una fermata del bus in prossimità e ci sono migliaia di residenti che vivono in quell’angolo di Municipio ma questo non è sufficiente a destare la preoccupazione di chi dovrebbe intervenire per rimuovere quei rottami e mettere in sicurezza l’area definendo la nuova recinzione. Da settimane, a seguito di un intervento dell’Amministrazione, giace indisturbata una collina di rifiuti ‘ammonticchiati’ deposti all’interno di un’area verde comunale. Non è accettabile. Il M5S dai banchi dell’opposizione avrebbe gridato a chissà quale scandalo invocando chissà quale pena per i responsabili di tale situazione. I lavori pubblici vanno avviati, vanno condotti ma vanno anche terminati. Nemmeno nelle parodie teatrali più fantasiose è possibile assistere ad uno spettacolo del genere”.

“Perché nessuno ha portato via quei rottami una volta terminato il lavoro della ditta? Chi doveva portare via quei rifiuti? Perché non lo ha fatto? Non è accettabile che sia la stessa Amministrazione pubblica a ‘dimenticare’ per settimane, dopo aver speso soldi pubblici per commissionare l’intervento di bonifica, un ammasso di rottami all’interno di un’area comunale. Presenteremo immediatamente un documento in Municipio per chiedere l’immediata rimozione dei rifiuti lasciati a terra a mettere radici all’interno della ‘buca’ di Via Mar Rosso da chi avrebbe dovuto rimuoverli a completamento dell’intervento”, conclude Possanzini.

