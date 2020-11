Picca: “Ciclabile e parcheggi in mezzo alla strada, inascoltate tutte le segnalazioni di criticità”

Ostia – “Il pericoloso incidente di poche ore fa sul lungomare di Ostia (leggi qui) ha visto il coinvolgimento di alcune auto parcheggiate negli stalli di sosta posizionati al fianco della pista ciclabile”. Lo dichiara in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio.

“È l’ennnesima dimostrazione delle criticità che affliggono questa opera pubblica. Criticità che hanno suscitato la nostra preoccupazione e che abbiamo messo in evidenza fin dall’inizio della realizzazione della pista ciclabile, segnalandole agli organi preposti, presentando in merito un esposto sia in Polizia locale che in Procura.

Ribadisco, come in altri precedenti interventi, che la messa in sicurezza della ciclabile deve essere una priorità: cos’altro deve accadere prima di fare qualcosa di concreto?

Quanto accaduto è un ultimatum. Occorrono urgenti provvedimenti”.