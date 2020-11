Pomezia, la mozione di Mengozzi: “Cancellare la lottizzazione di Alba Lavinium sulla via de Mare”

Pomezia – “Lunedì 16 novembre, alle 10:00, si discuterà la mia mozione che chiede di riprendere i lavori sul piano regolatore e prevede l’eliminazione dai progetti futuri dei 100mila metri cubi della lottizzazione Alba Lavinium, sulla via del Mare tra Colli di Enea e 16 Pini”. Così in una nota stampa il Consigliere comunale del Pd Stefano Mengozzi.

“Sarà un momento decisivo – prosegue Mengozzi – per evitare nuove colate di cemento sulla principale strada di collegamento del centro urbano: l’occasione di raccogliere un mandato preciso che fu già dato nel 2018 dal consiglio comunale e fino ad oggi disatteso”.

“Un’occasione in più per vedere chi starà dalla parte del territorio – conclude il Consigliere – e chi da quella del cemento. Di sicuro, non è più il momento di rinvii: la città ha bisogno di regole urbanistiche chiare e di decisioni rapide del consiglio comunale. Non è più tempo di tergiversare!”.

