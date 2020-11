Terracina, in casa con hashish e soldi: fratelli pusher arrestati dalla Polizia

Terracina – Due fratelli di Terracina sono finiti in manette per essere stati trovati in possesso di 121 grammi di hashish.

Uno di loro è stato fermato dalla Polizia di Stato in via F. Turati, angolo via Gioberti, a bordo della sua auto, ed è stato trovato in possesso di 4.100 euro in contanti.

Gli investigatori del commissariato Esquilino, insospettiti, hanno proseguito verso casa dove hanno trovato il fratello in possesso della droga. Entrambi sono stati arrestati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

