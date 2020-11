Anzio, in arrivo 6 milioni di euro per la ristrutturazione delle scuole superiori

Anzio – “La Città di Anzio ringrazia il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale, per i circa 6 milioni di euro stanziati per la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle scuole superiori di Anzio, che si aggiungono alle consistenti risorse che stiamo investendo in tutti i plessi scolastici di competenza comunale”. Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento agli interventi sull’edilizia scolastica approvati, all’unanimità, dal Consiglio della Città Metropolitana.

“Un particolare ringraziamento – prosegue – ai rappresentanti del centrodestra nel Consiglio Metropolitano, la Scuola deve essere la priorità assoluta del nostro agire amministrativo”.

Ad Anzio sono state finanziate le seguenti opere:

– Istituto D’Arte, consolidamenti strutturali ed impermeabilizzazione delle coperture 330.000,00 euro.

– Colonna Gatti, Via Fratini, opere connesse al rinnovo del C.P.I. 50.000,00 euro e lavori di sistemazione delle facciate e messa in sicurezza degli infissi 580.000,00 euro.

– Istituto Gavio Apicio e Innocenzo XII, via Nerone, realizzazione di riserva idrica impianto antincendio e rinnovo CPI 100.000,00 euro.

– Innocenzo XII, Via Pegaso, intervento nuovo corpo aule 3.800.000,00 euro e opere connesse al rinnovo del CPI 50.000,00 euro.

– Ipssar Gavio Apicio, Via Nerone, lavori per la realizzazione dell’ampliamento delle cucine, per garantire la continuità didattica dell’istituto alberghiero 310.000,00 euro.

– Innocenzo XII, Via Ardeatina, lavori di consolidamento strutturale e risanamento igienico sanitario dei locali 750.000,00 euro.

