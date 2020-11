Bomba d’acqua ad Ardea: mezz’ora di pioggia e la città si allaga

Ardea – Il maltempo si abbatte ancora sul litorale romano. Sono bastati 30 minuti di pioggia questa mattina per allagare completamente alcune zone del comune di Ardea.

Numerosi i disagi causati alla viabilità e alle strade del quartiere Nuova Florida, dove l’acqua ha raggiunto un livello di quasi 30 centimetri.

Mezz’ora di pioggia è sufficiente per mandare in tilt la viabilità del comune e questa non è la prima volta che accade, la situazione infatti è la stessa ogni volta che piove e spesso la Protezione Civile e la Polizia Locale sono chiamate ad intervenire per ripristinare la sicurezza stradale (leggi qui).

