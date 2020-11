Caos tamponi a Fiumicino, Severini: “Non basta chiedere scusa. Chi di dovere si assuma le proprie responsabilità”

Fiumicino – “E’ di oggi la notizia che la Asl Roma 3 ha ammesso i gravi disservizi riscontrati sui referti dei tamponi (leggi qui) ed ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per riportare i dati in allineamento. Una problematica che Crescere Insieme ha sollevato da sempre. Eppure, ai miei innumerevoli precedenti interventi in cui chiedevo chiarezza sui reali numeri dei contagi, non è stato dato lo giusto peso”. A dichiararlo in una nota stampa, è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Finalmente nella Asl qualcuno ha deciso di verificare la situazione – prosegue il Capogruppo – e si sta attivando per porre fine alla discordanza dei numeri. Chiedere semplicemente scusa, però, non basta. Quella che si è venuta a creare è una criticità molto grave per il nostro territorio, che ha visto negli ultimi giorni un salto da 30 a 300 positivi al Covid-19″.

“E’ ora che chi di dovere si assuma le proprie responsabilità – conclude Severini – e sveli i motivi di questo disagio. Asl, Regione e Comune devono cooperare per cercare di ristabilire un equilibrio ed una normalità nella gestione dei tamponi, per affrontare l’emergenza sanitaria ancora in corso”.

