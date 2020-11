Daniele Lupo e Paolo Nicolai proseguono gli allenamenti a Formia

Formia - Si ritroveranno nella giornata di oggi al Centro di Preparazione Olimpica di Formia Daniele Lupo e Paolo Nicolai, per proseguire la preparazione.

I due vicecampioni olimpici di beach volley hanno avuto un fine settimana di riposo per ricaricare le pile e ricominciare gli allenamenti, in vista dei prossimi impegni. Dopo la conquista della medaglia di bronzo continentale, la coppia tricolore è al lavoro per costruire altri importanti successi.