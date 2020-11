Il Consiglio comunale di Latina adotta la proposta di preliminare del Pua

Latina – “E’ stata presentata in Consiglio comunale la proposta di preliminare del Pua”. A darne notizia qualche giorno fa è stata la consigliera con mandato alla Marina del Comune di Latina, Maria Grazia Ciolfi che ha sottolineato: “Sono molto soddisfatta del lavoro svolto e soprattutto del metodo partecipativo che ha caratterizzato la redazione di questa pianificazione preliminare, effettuato insieme alla città, alle associazioni, agli stakeholder e in maniera condivisa e partecipata anche con le varie forze politiche con cui si è lavorato in commissione, dapprima insieme nella redazione degli indirizzi e poi nelle varie fasi consultive che hanno condotto alla proposta adottata oggi”.

Il piano di utilizzo degli Arenili rappresenta per la Ciolfi: “Un risultato che, ho già ripetuto più volte, rappresenta per me solo un punto di partenza, con il quale si affronterà tutta la fase procedurale regionale successiva di consultazione degli enti competenti in materia ambientale che effettueranno valutazioni, osservazioni, sarà elaborato il documento di ‘scoping’ ed emesso il parere dell’organo competente ossia la Regione Lazio, ma sarà anche la fase in cui continuerà il lavoro partecipato perché saranno presentate le osservazioni da parte di tutti gli stakeholder e se ci saranno proposte migliorative saranno saremo pronti a sostenerle come amministrazione.

Per questo anche alcune delle questioni sollevate in consiglio comunale dalle forze di opposizione potranno essere presentate come osservazioni e valutate nella fase successiva e confido ancora che si possa arrivare alla approvazione definitiva del nuovo Pua di Latina con il voto favorevole di tutte le rappresentanze politiche”.

Manifesta soddisfazione la consigliera “per aver iniziato a dare un’impronta alla nostra marina che cammina sui binari della sostenibilità, dell’inclusione, dell’accessibilità, di aver riportato tutti gli sport sulla Marina da quelli acquatici a quelli da spiaggia, con tutto l’indotto anche turistico ed economico che lo sport porta con se e di aver tracciato la strada per la riapertura di un altro importantissimo indotto economico oltre che sportivo rappresentato dal diportismo nautico e dagli sport subacquei, grazie alla previsione, nel tratto di arenile adiacente al canale Mascarello , di uno scivolo di alaggio pubblico di circa 18metri di estensione e un’altra area adiacente da concessione per i punti di ormeggio a terra e nello specchio acqueo antistante”.

A quanti nel corso del tempo hanno avuto da dire sul piano di utilizzo degli arenili, la Ciolfi ha risposto: “A molte critiche giunte dalla minoranza e da alcune associazioni di categoria, rispondo che il Pua non è uno strumento urbanistico, ma una pianificazione che prevede le possibilità di utilizzo turistico ricreativo del pubblico arenile, pertanto non può definire ciò che non rientra nelle proprie competenze, tuttavia la zonizzazione che abbiamo declinato nel piano ha posto l’accento su molte attività che riteniamo possano portare ad un importante slancio nel settore turistico-balneare per la nostra città, iniziando a porre le basi per una economia del mare, e spero che questo aspetto possa essere colto proprio dalle associazioni di categoria”.

La consigliera comunale conclude evidenziando: “Pur nella consapevolezza che è solo il primo passo ed un piccolo tassello per trasformare Latina in una città di mare e fare del nostro litorale il volano economico della città, sono felice del risultato conseguito oggi e sono sicura che sebbene sia difficile per la città capire oggi con concretezza come cambierà la fruizione e l’aspetto del nostro arenile, a partire da tante parole e da grafici complicati da decifrare, nel prossimo futuro, appena il piano sarà attuato comprenderanno il cambiamento e sentiranno di essere parte integrante ed attori del nuovo progetto”.

