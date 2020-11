Ladispoli, arrestata una donna ricercata in tutta Europa per furto

Ladispoli – Durante i servizi di controllo delle forze dell’ordine, che hanno interessato più di un comune del litorale, una pattuglia della Polizia Giudiziaria del commissariato di viale della Vittoria ha fermato, a Ladispoli, una cittadina romena colpita da mandato di cattura europeo per estradizione.

La donna condannata in Germania per furto e reati contro il patrimonio, commessi quando era residente in quella nazione, è stata tradotta dagli agenti del commissariato di Polizia presso l’Istituto Penitenziario di Teramo dove dovrà scontare due anni di carcere.

