Lega Giovani X Municipio, Daniele Penzo è il nuovo Vice Coordinatore

Ostia – “Ci complimentiamo con Daniele Penzo che da oggi ricoprirà il ruolo di Vice Coordinatore della Lega Giovani X Municipio. Daniele si è ampiamente meritato questo attestato di fiducia attraverso costanza nel lavoro e la continua proposta di idee innovative. Siamo sicuri che insieme riusciremo a portare avanti un progetto di territorio che sia punto di riferimento per tutti, dai più giovani ai meno giovani”. Lo dichiarano il coordinatore della Lega Giovani Roma Daniele Catalano e il coordinatore della Lega Giovani X Municipio Matteo Sampieri.

“Servirà essere seri e concreti, – proseguono – perché i cittadini sono stanchi della solita retorica e della solita politica ormai anacronistica e Penzo, di certo, in questo ci darà una grande mano. Dunque buon lavoro a lui e a tutti noi”.

“Ringrazio Matteo Sampieri e Daniele Catalano per il ruolo che hanno deciso di affidarmi – commenta Daniele Penzo – e per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Da oggi la mia collaborazione con Matteo sul territorio diventerà ancora più assidua e insieme struttureremo un programma di sviluppo e progresso del litorale dove lo sport, la cultura, il turismo giovanile e tutte le altre tematiche viaggino paralleli, elaborando una futura visione dell’intero Municipio inteso come città”.

“Le potenzialità sono molte, – conclude il Vice coordinatore – il lavoro altrettanto così come le problematiche, ma insieme non ci perderemo d’animo e daremo voce alla grande comunità del nostro territorio“.

