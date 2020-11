Malafede, rapina un coetaneo con una pistola giocattolo: denunciato un minorenne

Ostia – I carabinieri della Stazione di Ostia hanno identificato un minore che, circa tre settimane fa, aveva rapinato, in località Malafede, assieme a due complici, un coetaneo, minacciandolo con una pistola giocattolo.

Il rapinatore, che aveva sottratto alla vittima le chiavi di casa e qualche spicciolo, è stato denunciato in stato di libertà. Le indagini proseguono per individuare i restanti complici.

I carabinieri, inoltre, hanno sanzionato alcuni locali del litorale dove sono state riscontrate carenze igieniche, mancati controlli in materia alimentare e violazioni alle disposizioni per il contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 7200 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio