TORNA LA PIOGGIA AL NORD. L’alta pressione ha subito un’evidente erosione nelle ultime ore in corrispondenza del suo bordo superiore e ne ha approfittato una perturbazione per tornare a far visita alle nostre regioni, dopo una lunghissima latitanza. Piogge sparse interessano le regioni settentrionali e tratti di quelle centrali con fenomeni anche a carattere di rovescio sul Levante Ligure e sul medio-alto Tirreno. Si registrano accumuli pluviometrici fino a 25mm in Liguria sul Genovese orientale, mentre i valori risultano decisamente inferiori all’estremo Nordovest, rimasto in ombra pluviometrica con condizioni a tratti asciutte in Piemonte e sul Ponente Ligure.

FIOCCHI SULLE ALPI ORIENTALI FINO A 1700M. La perturbazione ha ormai abbandonato il Nordovest dove in mattinata sono subentrate ampie schiarite, anche se in pianura insistono foschie e nebbie che non sempre permettono al sole di filtrare. Il fronte si concentra invece sul Nordest impegnando le Alpi orientali con nevicate che si spingono fin verso i 1700m di quota. Nevica in Trentino al Passo Rolle, anche se i fenomeni sono già in attenuazione con i fenomeni più importanti che si concentrano sulle Dolomiti friulane.

TEMPORALI SUL TIRRENO. Il fronte risulta più attivo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci su Toscana e Lazio dove nella notte si è avuto anche qualche locale temporale. I maggiori accumuli pluviometrici si registrano proprio a cavallo tra Grossetano e Viterbese, con punte di oltre 40mm in prossimità del Lago di Bolsena. La parte più avanzata del fronte si spinge fin sul basso Tirreno e accompagna alcuni temporali che dal mare raggiungono la Sicilia occidentale, tanto che i primi tuoni raggiungono il Trapanese.

NEVE SULLE ALPI. Sulle Alpi è tornata la neve con giusto una spruzzata su quelle occidentali a quote superiori ai 1300/1500m, qualche centimetro in Lombardia oltre i 1600m, neve a quote leggermente superiori sulle Alpi orientali.

METEO PROSSIME ORE. La perturbazione sfilerà verso sudest liberando i cieli del Nordovest con ampie schiarite in giornata in estensione alla Lombardia, mentre continuerà il maltempo al Nordest con rovesci soprattutto sul Friuli, in attenuazione in serata. E’ attesa una giornata di maltempo sulle regioni centrali con piogge e temporali soprattutto sul versante tirrenico e fenomeni che culmineranno la sera sul basso Tirreno tra Campania e alta Calabria. Qualche rovescio in Sardegna, in attenuazione da nord, fenomeni sparsi sulla Sicilia settentrionale con qualche temporale in giornata. Rimane asciutto in Puglia con schiarite anche ampie, salvo qualche goccia in arrivo la sera sul Gargano. Temperature in calo nei massimi. Venti in rinforzo tra sudovest e sudest, tendenti a Maestrale sul Mar di Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Condizioni meteo in peggioramento per una perturbazione che dal Nord transiterà sul Centro della Penisola, con piogge, rovesci sparsi e qualche temporale possibile, nel corso del giorno, su Toscana, Umbria e Lazio. Possibili fenomeni localmente anche di moderata/forte entità, in particolare sulla Toscana centrale, ternano, reatino e viterbese. Temperature in calo nei valori massimi. Venti fino a moderati tra Sud e Sudovest, in rotazione e rinforzo di Grecale a fine giornata su Toscana, Umbria e alto Lazio. Mare mosso.

LUNEDI’ PERTURBAZIONE CON ROVESCI E TEMPORALI SPARSI, POI TORNA IL SOLE : lunedì veloce perturbazione su Toscana, Umbria e Lazio, responsabile del passaggio di rovesci e temporali da Nordovest verso Sudest, localmente di forte intensità. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature a partire dai settori settentrionali. Da martedì torna il sole con correnti secche da Nordest che accompagneranno la rimonta dell’alta pressione e temperature massime in nuova ripresa. Attenzione al vento che soffierà a tratti sostenuto o forte di grecale specie martedì e tra Toscana, Umbria e viterbese.