lanciata nello spazio la navicella Crew Dragon di Elon Musk: a bordo 4 astronauti

Cape Canaveral – Un equipaggio internazionale di astronauti è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale in seguito a un lancio riuscito della prima navicella spaziale per viaggi commerciali certificato dalla Nasa. La missione SpaceX Crew-1 è decollata alle 19:27 dal Kennedy Space Center dell’agenzia in Florida (1.27 ora italiana).

Il razzo SpaceX Falcon 9 ha spinto in orbita la navicella Crew Dragon, battezzata ‘Resilience’, con gli astronauti della Nasa Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker, insieme a Soichi Noguchi della Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa), in orbita per iniziare una missione scientifica di sei mesi a bordo della Iss.

Elon Musk, fondatore e chief executive di SpaceX, ha dovuto monitorare da lontano il lancio della sua navicella a causa del “molto probabile” contagio da coronavirus, come lui stesso ha twittato. (Fonte: Adnkronos, Foto: Afp)