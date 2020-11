Nasce un nuovo gruppo scout nel villaggio don Bosco: l’Agensci Formia2

Formia – La comunità del villaggio don Bosco di Formia annuncia la nascita del nuovo gruppo scout Agesci Formia2.

È il terzo gruppo scout che nasce a Formia, dopo il Maranola ed il Formia1.

Domenica, 15 novembre, nel corso della Santa Messa delle 10 in oratorio c’è stata la benedizione dei nuovi fazzolettoni.

“Ringraziamo – dicono gli organizzatori – per la zona Riviera d’Ulisse che nel lontano 2012 ha avviato questo progetto di sviluppo realizzato concretamente dai capi del Formia1 della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore.

Grazie ai ragazzi che in questi anni hanno vissuto questo sogno e grazie soprattutto agli adulti che si sono formati per essere capi, presenza indispensabile per la nascita di un nuovo gruppo.

L’annuncio pubblico vuole essere un segno di speranza per tutti e soprattutto l’appello ai giovani e agli adulti tutti di considerare seriamente la possibilità di investire nella propria formazione per lanciarsi in servizi educativi per l’accompagnamento gioioso della crescita dei nostri ragazzi.

Anche il nostro Gruppo, che nasce con indirizzo nautico, ha ancora tanto bisogno di giovani, dai 21 anni in su, e adulti che ci affianchino nel cammino”.

