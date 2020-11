Picca sul caso Atac: “Inaccettabile cordata della Raggi sulle nomine”

Roma – “A pochi mesi dalle elezioni di Roma 2021 assistiamo ad un altro colpo di scena dell’Amministrazione 5 stelle: la sindaca Raggi ha deciso di trasferire il direttore generale Franco Giampaoletti direttamente dal Comune di Roma all’azienda municipalizzata dei trasporti Atac”. Così, in una nota stampa, Monica Picca, capogruppo della Lega nel X Municipio.

“Accontentare qualcuno – prosegue il Capogruppo – sistemandolo nei posti utili in vista del voto, probabilmente per il timore di una mancata rielezione, non è istituzionalmente corretto. Così facendo la Raggi sembra si sia esibita in una vera e propria pratica di lottizzazione, finalizzata allo spartire incarichi senza tener conto né delle qualifiche, né della professionalità degli altri possibili candidati a quella posizione.

Non dimentichiamoci che il tutto è stato fatto nel silenzio più totale, il che ribadisce la poca trasparenza di chi ci amministra. Queste nomine, che tutto sembrano tranne che disinteressate, si traducono in una mancanza di rispetto soprattutto per i romani”.

“Questo sarà un fatto di cui, mi auguro, – conclude Picca – i cittadini terranno conto nel momento in cui saremo tutti chiamati alle urne”.

