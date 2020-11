Regione Lazio: attivo il sistema di accreditamento per i servizi culturali

Prosegue l’impegno della Regione per i luoghi della cultura del Lazio. Dal 15 novembre 2020 al 1° febbraio 2021 è attivo il nuovo Sistema di accreditamento per i Servizi culturali.

Uno strumento moderno e completamente digitale grazie alla nuova Piattaforma realizzata dalla società regionale in house LAZIOcrea che consentirà di gestire l’intera procedura di accreditamento, dalla presentazione dell’istanza alla valutazione dei requisiti, in un’ottica di maggiore semplificazione, automatizzazione, sicurezza, efficienza e stabilità, permettendo inoltre una gestione differenziata dei profili utenti e la produzione di statistiche e reportistica evolute e personalizzabili.

La nuova Piattaforma di accreditamento sarà dedicata agli Istituti culturali, le Biblioteche, i Musei, gli Ecomusei, le Case-museo, gli Archivi e i Sistemi di servizi culturali del Lazio che siano in possesso dei requisiti necessari all’iscrizione per un anno all’Albo o all’Organizzazione regionale di riferimento, come stabilito dal regolamento regionale n. 20/2020 con i suoi allegati in attuazione e integrazione della legge regionale n. 24/2019. Uno strumento fondamentale per l’accesso ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Lazio e sostenere così tutte quelle realtà territoriali impegnate nella tutela, valorizzazione e promozione di un patrimonio di valore storico, culturale e naturalistico di altissimo pregio.

Il sistema di accreditamento, disponibile al link www.regione.lazio.it/rl/accreditamentobandiavvisi_cultura/, è attivo dal 15 novembre 2020 fino al 1° febbraio 2021. Per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione delle domande, la Regione Lazio ha organizzato, esclusivamente per i referenti degli enti coinvolti, dei Webinar esplicativi che si svolgeranno con il seguente calendario: martedì 17 novembre dalle 9,30 alle 11,00 per gli Istituti culturali e dalle 11,30 alle 13 per le Biblioteche; mercoledì 18 novembre dalle 9,30 alle 11 per Musei, Ecomusei e Case-museo, dalle 11,30 alle 13 per gli Archivi storici e dalle 15 alle 16,30 per i Sistemi di Servizi culturali. Per accedere al Webinair sarà necessario, a seconda dell’area di competenza, collegarsi nel giorno e orario indicato attraverso il link segnalato di seguito nel calendario e fornire i seguenti dati: Nome e Cognome, Indirizzo di posta elettronica, Codice Fiscale, Ente di appartenenza.

CALENDARIO WEBINAR

NUOVO SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PER I SERVIZI CULTURALI

ISTITUTI CULTURALI

Martedì 17 novembre ore 09:30-11:00

Relatori: Cristiana Pimpini, Giuseppa Fatuzzo, Gian Paolo Castelli, Raffaella Festa, Alessio Morgia, Giovanni Garcea, Deborah Carrassi, Salvatore Desiderio

https://laziocrea.webex.com/laziocrea-it/onstage/g.php?MTID=eb3ac4e1b4259040c3a5bba72c32e1fe4

BIBLIOTECHE

Martedì 17 novembre ore 11:30-13:00

Relatori: Cristiana Pimpini, Valeria Fabio, Gian Paolo Castelli, Raffaella Festa, Alessio Morgia, Giovanni Garcea, Deborah Carrassi, Salvatore Desiderio

https://laziocrea.webex.com/laziocrea-it/onstage/g.php?MTID=ebcc91ea1b70e0b793a62b711334808b6

MUSEI, ECOMUSEI, CASE MUSEO

Mercoledì 18 novembre ore 09:30-11:00

Relatori: Cristiana Pimpini, Antonia Di Giulio, Gian Paolo Castelli, Raffaella Festa, Alessio Morgia, Giovanni Garcea, Deborah Carrassi, Salvatore Desiderio

https://laziocrea.webex.com/laziocrea-it/onstage/g.php?MTID=ec294f5edfaa10f2e2f2f8b4ce628ffaf

ARCHIVI

Mercoledì 18 novembre ore 11:30-13:00

Relatori: Cristiana Pimpini, Filomena Avallone, Gian Paolo Castelli, Raffaella Festa, Alessio Morgia, Giovanni Garcea, Deborah Carrassi, Salvatore Desiderio

https://laziocrea.webex.com/laziocrea-it/onstage/g.php?MTID=e00fa7ee6770c0361bab5f14016329c01

SISTEMI DI SERVIZI CULTURALI

Mercoledì 18 novembre ore 15:00-16:30

Relatori: Cristiana Pimpini, Gian Paolo Castelli, Raffaella Festa, Alessio Morgia, Giovanni Garcea, Deborah Carrassi, Salvatore Desiderio

https://laziocrea.webex.com/laziocrea-it/onstage/g.php?MTID=e4a05fcb0e914b3531a8e8cee357bfa48

