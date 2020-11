Servizio Civile Universale, accolti i progetti dell’amministrazione di Sabaudia

Sabaudia – L’Amministrazione comunale ha ottenuto l’approvazione dei progetti accreditati per il Servizio Civile Universale entrando a far parte della graduatoria dei programmi di intervento pubblicata nei giorni scorsi dalDipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Due le progettualità, selezionate nell’ambito della più ampia pianificazione denominata “Sabaudia Cultura ed Educazione”, che offriranno l’opportunità a 41 giovani del territorio tra i 18 e i 28 anni di dedicarsi per un anno al servizio della loro comunità. In particolare, i ragazzi verranno inseriti in settori che riguardano nello specifico il patrimonio storico, artistico e culturale attraverso interventi volti all’educazione e alla promozione di quest’ultimo nonché all’area paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile-sociale e dello sport.

Nelle prossime settimane il Governo emanerà il bando a cui i giovani volontari in possesso dei requisiti previsti potranno aderire presentando apposita domanda.

“Il finanziamento del Servizio Civile Universale è un risultato che rende orgogliosa tutta l’Amministrazione comunale, da sempre attenta alle esigenze dei più giovani anche attraverso progettualità che mirano alla loro partecipazione nella cura del bene comune.

È la prima volta che la città di Sabaudia partecipa e ottiene l’accreditamento di tali attività, a testimonianza della perseveranza della nostra azione che punta alla programmazione e all’inclusione soprattutto di chi esprime il desiderio di dedicare un anno all’impegno solidaristico, un’occasione di crescita personale e opportunità di coesione.

Dodici mesi di stimoli e sfide che contribuiranno allo sviluppo delle capacità professionali utili ai giovani per l’ingresso nel mondo del lavoro e che di certo andranno ad arricchire il loro bagaglio di vita. La partecipazione attiva alla vita della propria comunità accresce il senso di appartenenza ad essa e stimola ad una maggiore consapevolezza delle proprie scelte future”,commentano il sindaco Giada Gervasi e il consigliere delegato Francesca Avagliano.