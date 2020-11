Sicurezza sul lungomare di Ostia, Masi e De Priamo: “Togliere i parcheggi al centro della strada”

Ostia – “Siamo molto arrabbiati e dispiaciuti per aver appreso dell’incidente sul lungomare e ci auguriamo che tra le persone coinvolte non ci siano feriti gravi”. Lo dichiarano in una nota il Capogruppo in Assemblea Capitolina Andrea De Priamo e il Consigliere del X Municipio Mariacristina Masi in riferimento all’incidente avvenuto ieri sera sul lungomare Caio Duilio di Ostia, dove sono rimaste coinvolte più vetture e una ragazza è stata trasportata in codice 3 al pronto soccorso “Grassi” (leggi qui).

“Insistiamo nel chiedere a questo M5S, sordo a qualsiasi sollecitazione in merito, di rivedere la viabilità del Lungomare e di togliere i parcheggi al centro della strada“, proseguono De Priamo e Masi.

“Ribadiamo che così non è in sicurezza e sono aumentati i rischi per i cittadini. Ci stupisce la chiusura che l’Amministrazione ha avuto rispetto a questo argomento e chiediamo un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti”.

“A questo punto – concludono – presenteremo un’interrogazione alla Sindaca Raggi, per sapere se intenda ancora continuare a far finta che il problema non esista”.

