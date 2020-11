Anzio, a fuoco un negozio in via Ardeatina: evacuata l’intera palazzina

Anzio – Dalle ore 14 circa, la Squadra 23A di Anzio con l’ausilio di un’autobotte e il TA6 stanno intervenendo in via Ardeatina, 494 per l’incendio all’interno di un negozio cinese di articoli per la casa e oggettistica. Le fiamme divampate hanno provocato un forte e acre odore di fumo visibile anche dall’esterno. Non ci sono intossicati, sono state evacuate le persone che vivono nelle abitazioni ai piani soprastanti il negozio.

