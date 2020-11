Bonessio (Europa Verde): “La Regione Lazio non può rimanere priva di un adeguato Piano Territoriale Paesistico”

Regione Lazio – “La sentenza della Suprema Corte che boccia il Piano paesaggistico del Lazio, conferma di come il Consiglio Regionale paghi lo scotto di non avere in maggioranza una vera forza politica ecologista che sia ascoltata e agisca tutelando realmente il patrimonio ambientale, culturale, architettonico e storico della nostra “Regione”. – così in comunicato Nando Bonessio portavoce di Europa Verde Lazio.

“Nel PTPR – prosegue Bonessio – a differenza di quanto accade per molti Comuni del Lazio e come ha affermato il MIBAC nelle sue motivazioni del ricorso, non sono state previste norme prescrittive stringenti sulla città storica di Roma, che conserva un patrimonio monumentale e storico immenso. La Regione applichi alla lettera e per intero quanto previsto dall’art.143 comma 9 del codice dei beni culturali e dell’art.21 della legge regionale 24/98, ovvero la piena efficacia delle misure di salvaguardia.

Inoltre, già in fase di approvazione del PTPR, avevamo suggerito, rimanendo inascoltati, di modificare alcune norme inserite ad arte come l’art.32 che consente la cementificazione del litorale laziale introducendo un indice di edificabilità di 0,2 mc per mq praticamente sulle coste al fine di realizzare stabilimenti balneari, nonché attrezzature ricreative e sportive: ossia su una concessione demaniale di un ettaro si potrebbero realizzare 2.000 mc di volumetrie, ovvero un edificio di 10 metri di altezza con una superficie di base di 200 mq.”

L’esponente di Europa Verde ha così concluso: “Ora, grazie anche al prezioso contributo che potrà dare il Consigliere Marco Cacciatore, presidente della Commissione Urbanistica il quale ha recentemente aderito ad Europa Verde, il Consiglio Regionale corregga quanto prima il PTPR mettendo al centro la tutela del paesaggio, delle coste e dei centri storici a partire proprio dalla città di Roma”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio