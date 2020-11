Capolei e Corso (FI): “Ad Ardea due emergenze principali: il Covid e l’immobilismo politico”

Ardea – “Il Covid-19, oltre ad aver portato a un focolaio nel cuore del Comune di Ardea, nella sua sede municipale, ha causato anche un altro problema, cioè l‘immobilismo politico più totale dell’amministrazione“. Così in una nota stampa il coordinatore di Forza Italia del Litorale Sud di Roma, Vincenzo Capolei, e il commissario di Forza Italia di Ardea Francesco Paolo Corso.

“Da mesi non si fa una seduta di Consiglio Comunale – proseguono Capolei e Corso – e l’attività della Giunta è completamente ‘congelata’. Non ci sono provvedimenti concreti a sostegno della cittadinanza, mancano progetti che oggi, con questa emergenza, sarebbero necessari per lo sviluppo della città”.

“I Cinquestelle parlano di ‘successo’ sul fronte dell’emergenza Covid, ma qui, oltre a nuovi contagi, nulla di nuovo è all’orizzonte. Invece di aiutare le imprese le stiamo uccidendo e questo è vero soprattutto per tutti gli imprenditori che durante la passata amministrazione volevano fare edilizia contrattata.

Sarebbero arrivati servizi nuovi – concludono -, strutture sanitarie, aree ricettive, e questo sarebbe stato il momento giusto per realizzarle. Ci sarebbe stato un fermento nuovo e invece ci troviamo a dover vivere un clima surreale, con un intero comune costretto a vivere due emergenze: quella del Covid e quella dell’immobilismo politico grillino“.

