Cerveteri, alla biblioteca comunale riprende il prestito dei libri: ecco come

Cerveteri – Dopo la chiusura forzata imposta dal Dpcm in materia di contenimento al Covid-19, la biblioteca comunale di Cerveteri riprende le attività di prestito dei libri. Sarà possibile recarsi in biblioteca per il solo ritiro dei libri tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il martedì, mercoledì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Per il ritiro dei libri è obbligatoria la prenotazione telefonica, chiamando il servizio bibliotecario al numero 069943285. Per poter usufruire del prestito recandosi in biblioteca, al fine di rispettare le vigenti normative sanitarie, è obbligatorio indossare la mascherina protettiva, mantenere il distanziamento interpersonale dagli altri utenti e attendere nell’atrio antistante la Biblioteca il proprio turno.

“Ringrazio sentitamente il personale della biblioteca comunale di Cerveteri, Elena, Gea e Agostino, che nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo con professionalità e grande abnegazione stanno facendo davvero l’impossibile per mantenere aperto quanto più possibile il servizio – ha detto Federica Battafarano, assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri –. La chiusura al pubblico della biblioteca ha lasciato in tutti noi un grande vuoto, ma ovviamente in un momento di grande difficoltà sociale e sanitaria come quello che stiamo attraversando non può che imporci rimodulazioni di servizi che riteniamo essenziali come questo, ma che necessariamente devono essere rivisti. Per ora, sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti, continueremo con il servizio di prestito, sperando, molto presto, di poter riaprire nuovamente la biblioteca per lo studio e la lettura“.

