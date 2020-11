Ci lascia Mauro Cicatiello, Coronas: “Un grande uomo da cui abbiamo imparato tanto”

Fiumicino – “Oggi il mondo della politica è in lutto per la scomparsa di Mauro Cicatiello (leggi qui), figura storica di Forza Italia Fiumicino. Mi unisco al cordoglio della nostra città nell’esprimere un profondo dispiacere“. Così, in una nota stampa, Alessio Coronas capogruppo di di Forza Italia Fiumicino.

“Mauro era un grande uomo, – prosegue il Capogruppo – protagonista della vita politica del nostro territorio, membro di una delle famiglie storiche di Fiumicino, che sapeva stare in mezzo alla sua gente per ascoltarla e stargli vicino.

Da lui abbiamo imparato tanto e molti sono i valori che ci ha trasmesso”.

“Forza Italia Fiumicino – conclude Coronas – rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia Cicatiello ed ai suoi cari”.

