Feola (Fdi-Patria e Libertà): “Aprire il prima possibile uno sportello Inps a Fiumicino”

Fiumicino – “Ritengo assurdo che un comune come quello di Fiumicino non abbia un suo sportello Inps dislocato sul suo territorio“; è quanto dichiara in una nota Roberto Feola, presidente del circolo di Fratelli d’Italia-Patria e libertà di Fiumicino.

“L’attuale situazione dovuta alla pandemia ha riportato alla luce come la mancanza di un su citato sportello crei enormi disagi a tutta la popolazione che si trova costretta a recarsi ad Ostia e fare file lunghissime per poter usufruire dei servizi Inps. Il mio pensiero – continua Feola – va soprattutto a quegli anziani costretti a spostarsi sui mezzi pubblici, correndo quindi anche rischi non indifferenti per la loro salute, per raggiungere Ostia e magari non riuscire nemmeno poi a portare a termine le pratiche di cui necessitano”.

“Chiedo quindi – conclude Feola – che il Comune si attivi immediatamente per la creazione di uno o più sportelli Inps sul nostro territorio, che ricordo è molto più esteso di alcuni municipi romani, affinché questo eterno disagio possa vedere finalmente una fine”.

