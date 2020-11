Formia, iniziati i lavori al cimitero di Castagneto: ospiterà 45 nuovi loculi

Formia – Al cimitero di Castagneto sono iniziati i lavori per la realizzazione di 45 nuovi loculi e 150 nuovi ossari, per un importo totale dei lavori di 79.375,08 euro.

Le opere saranno realizzate anche previa la demolizione di ossari esistenti, oramai divenuti obsoleti. Le nuove strutture saranno costruite con moduli prefabbricati in cemento armato e assemblati in cantiere. La consegna dei loculi e ossari è prevista per fine febbraio 2021.

