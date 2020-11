La Fifa decide: la Coppa del Mondo per club slitta al 2021

Roma – Slitta la Coppa del Mondo per club, prevista in Qatar a dicembre prossimo: lo ha deciso la Fifa, alla luce degli sviluppi della pandemia di Covid 19.

La nuova data è dal 1/o all’11 febbraio del 2021, considerato, sottolinea la Fifa, “l’effetto dirompente della pandemia sui campionati continentali per club delle confederazioni che fungono da percorso per l’evento” e che “l’introduzione di rigorosi protocolli per il ritorno in campo ha facilitato la ripresa con successo dei campionati continentali per club, l’ultimo dei quali dovrebbe concludersi entro la fine di gennaio 2021“.

Sono spostate di due anni, dal 2020 al 2022, i Mondiali femminili Under 20, in Costarica, e quelli Under 17, in India. (Ansa).