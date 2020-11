Lutto a Fiumicino, è morto Mauro Cicatiello

Fiumicino – La comunità di Fiumicino è a lutto: si è spento oggi, all’età di 72 anni, Mauro Cicatiello. “Era un amico da sempre, un uomo di una famiglia importante della nostra comunità che ha contribuito alla crescita di Isola Sacra e di Fiumicino. Onestà e affidabilità sono stati i valori che ha voluto trasferire a tutti quelli che gli sono stati vicino. Mancherà a tutti noi”. Queste le parole di cordoglio di Mario Baccini e dei Cristiano popolari per la scomparsa di Mauro Cicatiello.

“Un secondo papà, uno zio, un fratello maggiore, non so descrivere cosa eri per me. Rimarrai sempre nel mio cuore. Ciao Mauro, ciao ‘Assesso’, non scorderò mai i tuoi consigli, i tuoi suggerimenti, i tuoi insegnamenti e ne farò tesoro”, il ricordo sui social del presidente del Comitato spontaneo Isola Sacra, Fabrizio Pagliuca.

