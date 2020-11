Pomezia, esplosione in un appartamento: i vetri delle finestre precipitano in strada

Pomezia – Nella tarda mattinata di oggi, la Squadra 22A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pomezia con l’ausilio di un’autoscala è intervenuta in via Ugo la Malfa per un’esplosione al 5 piano di una palazzina. La deflagrazione, le cui cause sono ancora in corso, ha divelto una finestra precipitando sulle autovetture in sosta. Le persone coinvolte hanno riportato lievi bruciature. Anche Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia