The Crown, la 4a stagione: la famiglia reale è furiosa con Netflix

Si dice che la famiglia reale sia “furiosa” per l’ultima serie di ‘The Crown’ e, al contempo, il principe Harry e Meghan Markle si trovano a dover affrontare nuove scomode domande sul loro accordo con Netflix. Lo rivelano i tabloid inglesi. Il tutto accade dal momento del debutto della quarta serie del dramma reale, andato in onda ieri, che affronta temi scabrosi come il disturbo alimentare della principessa Diana e la relazione del principe Carlo.

Amici del principe Carlo hanno ‘chiuso’ la porta in faccia alla serie prima della sua messa in onda, osservando che il Duca e la Duchessa di Sussex hanno recentemente firmato un contratto da 75 milioni di sterline con il gigante dello streaming. La coppia si è dimessa da royal senior all’inizio di quest’anno ed è entrata in un grosso affare televisivo prima di attestarsi su Netflix, come ha rivelato il capo dell’azienda Reed Hastings.

Un insider ha detto al Mail on Sunday: “Ci sono perplessità sul fatto che Harry abbia preso milioni dalla società che sta dietro a tutto questo. “Dopo tutto, da dove vengono gran parte dei profitti di Netflix? Da ‘The Crown'”. Il Duca di Cambridge “non è molto contento. Sente che entrambi i suoi genitori vengono sfruttati e presentati in modo falso e semplicistico per fare soldi”, rivela ancora.

In questo caso, si tratta di cose “accadute in tempi molto difficili, 25 o 30 anni fa, e lo si fa senza pensare ai sentimenti di nessuno. Questo non è giusto, in particolare quando così tante delle cose raffigurate non rappresentano la verità”, è la tesi della famiglia reale. La nuova serie dipinge il Principe e la Duchessa “in una luce poco lusinghiera, ma almeno in altri prodotti che hanno come soggetto la famiglia reale come The Only Way Is Essex, si ammette che alcune scene sono state inventate per l’intrattenimento”.

Con tutta probabilità, rivelano i tabloid, la regina e il duca di Edimburgo non erano soddisfatti nemmeno delle precedenti serie della fortunata ‘The Crown‘. Nella seconda serie, il principe Filippo è stato rappresentato mentre aveva una relazione extra coniugale, mentre nella terza è stato visto ignorare la sua anziana madre mentre viveva a Buckingham Palace, e la real family sostiene che entrambe le cose non siano vere. In questa serie, Philip viene visto minacciare la principessa Diana quando vuole lasciare il principe Carlo. in molti, secondo i giornali e i siti inglesi, hanno visto in questo un riferimento a teorie cospirative non dimostrate sulla sua morte.

(Fonte Adn Kronos)

Il Faro Online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cinema