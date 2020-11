Ardea, arriva una scuola superiore su via Laurentina: approvata la delibera in giunta

Ardea – Arriva ad Ardea un’istituto d’istruzione superiore. La giunta ha deliberato proprio ieri di destinare i locali della Polizia Locale di via Laurentina ad un nuovo utilizzo: un istituto turistico serale, che sarà la sede distaccata del 7° Cpia “Anna Maria Lorenzetto” di Pomezia.

“Dopo aver constatato – si legge in una nota del Sindaco di Ardea Mario Savarese – con molto disappunto che Città Metropolitana aveva inopinatamente cancellato d’un colpo l’atto d’indirizzo consigliare che destinava cinque milioni di Euro alla costruzione di un istituto superiore abbiamo dovuto aggirare l’ostacolo e ci siamo rivolti al Miur e finalmente arriva un primo risultato della nostra azione.

Abbiamo accolto con favore questo che riteniamo sia il primo passo verso un ampliamento della richiesta che porti all’apertura di sezioni mattutine e dell’estensione all’intero corso in un futuro prossimo. E’ il percorso giusto, dice il vicesindaco Maria Teresa Zotta, Presidente di Città Metropolitana di Roma e confidiamo tutti in lei perché presto tutto si concretizzi.

Con enorme rammarico – prosegue il primo cittadino – anche quest’anno il piano triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio previsionale non nomina neppure il nostro paese (leggi qui). Ardea, per l’infinitesima volta, sembra neppure esistere.

Allora ci siamo decisi, non senza sacrifici, ad impegnarci direttamente anche se le scuole superiori non sono di competenza Comunale e abbiamo voluto dare un segnale forte per mostrare tutta la nostra determinatezza che ci porti a realizzare finalmente in questa città, che ha ampiamente superato i cinquantamila abitanti e che conta ormai quasi tremila ragazzi nell’età compresa tra i 14 e 18 anni, una scuola che possa accoglierli qui ad Ardea senza costringerli al pendolarismo giornaliero.

L’edificio che è stato creato per accogliere il museo archeologico, lo stesso che per un certo tempo ha invece accolto i ricordi del maestro Califano, quello che un commissario prefettizio ha voluto trasformare in caserma per il locale corpo di Polizia, ospiterà più degnamente i corsi del biennio di un istituto superiore ad indirizzo turistico.

L’immobile si trova strategicamente confinante con il terreno di proprietà di Città Metropolitana dove, tra l’altro, era stata originariamente prevista la realizzazione di una nuova scuola.

Presto inizieremo la ristrutturazione dei locali di via Crispi che hanno ospitato fino ad oggi l’ufficio tecnico comunale e che saranno trasformati in locali più consoni di quello attuale per gli uffici della Polizia Locale.

La sede della nuova scuola – conclude Savarese – sarà modificata in accordo con il Ministero dell’istruzione e la Città Metropolitana per disegnarvi all’interno aule, uffici e servizi. Il tutto a spese del Comune, questo il nostro concreto impegno”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea