Ardea, in arrivo una postazione Drive-in per tamponi a Tor San Lorenzo

Ardea – Il comune di Ardea avrà un drive-in Covid a Tor San Lorenzo in via dei Tassi. A confermare la notizia è stato il Sindaco Mario Savarese attraverso la sua pagina Facebook.

“A comunicarcelo è il Dott. Angelo Francescato, direttore del distretto H4 della Asl Roma 6 – scrive il Sindaco -. Sarà una struttura a disposizione di Mmg e Pls (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta) che non dotati di ambienti idonei presso i loro studi, potranno usufruire della struttura per effettuare ai loro pazienti i tamponi Covid-19″.

“Ringrazio il dott. Francescato per aver messo a disposizione del nostro comune anche questo servizio che certamente contribuirà a snellire le code dei cittadini che in questi giorni, in modo particolare, vogliono sottoporsi al test“.

“Occorrerà aspettare ancora qualche giorno per l’apertura – conclude Savarese – che sarà a cura della stessa Asl. Dovrà essere invece il medico curante a provvedere alla richiesta per i propri pazienti che necessitano del test”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea