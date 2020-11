Ardea, l’appello di Bella dalla Camera dei Deputati: “Non portate via Manzù dal suo museo”

Ardea – “Lo scultore Giacomo Manzù chiese chiaramente di essere sepolto vicino alle sue opere. Ora riposa nel museo di Ardea proprio come da lui desiderato. Ma c’è chi vuole portalo via“. Così in un intervento alla Camera Marco Bella, Deputato del Movimento 5 Stelle.

“La città di Ardea ha un legame molto forte con lo scultore – spiega il Deputato -. Un legame rimasto anche dopo la sua morte. Proprio per questo il Sindaco di Ardea Mario Savarese si è opposto a questa decisione con fermezza”.

“Ora il Tar ha nominato un commissario ad acta, Giancarlo Dionisi – continua il componente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati -. Faccio un appello a nome di tutti i cittadini di Ardea al commissario Giancarlo Dionisi. Non porti via lo scultore Giacomo Manzù dal luogo dove ha scelto di riposare. Portare via Manzù da Ardea sarebbe una ferita gravissima per la città e per la memoria dell’artista”, conclude il Deputato.

