Ardea – Insegna spaccata, cassetta della posta e serratura della serranda scardinate, targa distrutta, balaustra presa a martellate. E’ quanto hanno trovato i carabinieri della tenenza di Ardea intervenuti nella notte in via Bergamo, dove è stata vandalizzata l’agenzia immobiliare “Le Case di Paola”. Il fatto è avvenuto in pieno coprifuoco e l’uomo, dopo aver seminato distruzione, si sarebbe anche scattato un selfie.

Ad allertare le forze dell’ordine e la proprietaria dell’attività sono stati gli agenti della vigilanza, giunti per primi sul posto intorno a mezzanotte. Dietro il gesto la rabbia di uno dei residenti della zona che più volte ha lamentato con la proprietaria il fatto che i clienti parcheggiano nello spiazzo in malo modo, creandogli difficoltà nell’entrare nel cancello del palazzo dove abita. Stando al racconto della proprietaria, il vandalo avrebbe anche minacciato di dare fuoco a tutto se i clienti avessero continuato a parcheggiare nel piazzale libero ed aperto al pubblico.

La donna ha sporto denuncia e sulla vicenda indagano i militari dell’Arma, già impegnati a mantenere l’ordine in una zona come quella del Lungomare degli Ardeatini, già in passato teatro di accoltellamenti, dove spesso avvengono arresti per spaccio di droga.

