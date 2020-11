Covid-19 a Fiumicino, Parente (FI): “Più controlli da parte del Comune nell’assistenza domiciliare”

Fiumicino – “E’ passata circa una settimana da quando l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha decretato che tutti gli operatori delle Cooperative Sociali che si occupano di assistenza domiciliare vengano sottoposti con cadenza quindicinale a controlli per il Covid-19, ma a tutt’oggi, dalle segnalazioni ricevute, nulla si è mosso”. Così in una nota stampa il Delegato alla Sanità e Sociale di Forza Italia Fiumicino Luca Parente.

“Tenuto conto dello della situazione attuale – prosegue Parente – mi auguro che il Sindaco oltre a monitorare la situazione e far sì che questi controlli siano fatti, aiuti fattivamente le Società coinvolte in quanto, quest’ultime, si troveranno a fronteggiare costi extra (ovviamente queste spese aggiuntive non erano previste nel bando che si aggiudicarono circa un anno fa)

Allo stesso tempo – continua il Delegato -, visto che le parti coinvolte nell’assistenza domiciliare sono due ossia operatore ed utente sarebbe opportuno che anche quest’ultimo sia controllato. Non si può pensare ad esempio di inviare un lavoratore ad assistere una persona dopo che quest’ultima è stata appena dimessa da un nosocomio senza un tampone recente (24-48 ore). Questo è solo un esempio.

Gli utenti in questo periodo andrebbero monitorati periodicamente così come avviene in altri Comuni ed anche in questo caso per sostenere i costi sarebbe necessario un aiuto da parte del Comune (si potrebbe pensare ad una convenzione con qualche ente pubblico o privato o ad un aiuto economico per le famiglie interessate)”.

“Forza Italia Fiumicino – conclude Parente -, aspettando una risposta ufficiale da parte del Sindaco, tenuto anche conto del numero purtroppo crescente di casi sul nostro territorio, monitorerà la situazione pronta ad intervenire come sempre in caso di necessità”.

