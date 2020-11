Formia, scatta il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua a scopo potabile

Formia – Il sindaco di Formia Paola Villa ha disposto l’ordinanza sindacale n.85 con cui stabilisce “Il divieto temporaneo dell’uso e consumo dell’acqua a scopo potabile, in particolare l’uso dell’acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, in tutto il territorio comunale”.

“Al Gestore Idrico Acqualatina Spa si richiede – spiega il Sindaco nell’ordinanza: di predisporre e garantire, mediante servizio sostitutivo di autobotti da posizionarsi nei punti nevralgici del territorio comunale, un adeguato approvvigionamento idrico alla cittadinanza e di mettere in atto tutte le procedure e le azioni necessarie a contrastare e ridurre il fenomeno della torbidità dell’acqua nel pieno rispetto della Carta del Servizio idrico Integrato”.

“Il presente atto – conclude Villa – sarà suscettibile di revoca non appena sarà comunicato il rientro dei valori conformi alla vigente normativa, per l’utilizzo dell’acqua a scopo potabile, a seguito delle verifiche disposte dagli Organi competenti”.

