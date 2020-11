“La Roma cerca un nuovo ruolo per Totti”, ma l’ex Capitano smentisce: “Nessun incontro coi Friedkin”

Roma – Secondo un’indiscrezione Francesco Totti oggi, 18 novembre 2020, si sarebbe visto con Dan e Ryan Friedkin, i nuovi proprietari della Roma. La notizia bomba è della “Gazzetta dello Sport” che scrive: “È stata l’occasione per conoscersi meglio, guardarsi negli occhi e anche piacersi. Ma, soprattutto, per capire come iniziare a poter lavorare insieme. A fare da tramite è stato Guido Fienga, grazie agli ottimi rapporti che ha mantenuto con Totti”.

Il ruolo che sarebbe stato offerto a Francesco Totti sarebbe rappresentativo, di bandiera istituzionale del club. Sempre secondo la “Gazzetta dello Sport” Francesco avrebbe “ringraziato, a sua volta rilanciando: va bene fare la bandiera, ma parallelamente ci deve essere anche un ruolo operativo”.

A smentire l’indiscrezione circa il presunto incontro con i Friedkin o con altri rappresentanti del club, è proprio l’ex Capitano dei giallorossi: “Io oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma – riporta il “Corriere dello Sport” – Sono tutte cavolate. Mai visto e sentito nessuno”.

(Fonte Adnkronos)