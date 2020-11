Lombardi (M5S) -Bonafoni (LZ): “La Regione Lazio aderisca all’iniziativa dei Cittadini Europei per il Reddito Universale”

Regione Lazio – “La Regione Lazio aderisca all’Iniziativa dei Cittadini Europei ‘Start Unconditional Basic Incomes throughout the EU’ (Avviare redditi di base incondizionati in tutta l’UE) e utilizzi i suoi canali web istituzionali per una campagna di informazione e sensibilizzazione ai fini di invitare alla sottoscrizione dell’iniziativa i cittadini e le cittadine del Lazio”.

Questo, in sintesi, il contenuto di una mozione promossa da Roberta Lombardi, capogruppo M5S nel Consiglio regionale del Lazio, e cofirmata dalla consigliera regionale Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti. “Un impegno la cui necessità è confermata dalle persone che hanno avuto accesso al Reddito e alla Pensione di Cittadinanza in circa un anno: complessivamente 1,5 milioni di nuclei famigliari e oltre 3 milioni di persone. Non solo – prosegue Lombardi – In Italia il Lazio è la terza regione, dopo Sicilia e Campania, ad essere interessata dalle due misure (oltre 125mila famiglie e 268mila individui coinvolti: il 12% del totale nazionale). Un dato che parla da sè e di cui la Regione deve farsi portavoce anche nell’ambito di un’attività di promozione globale, a livello europeo, di questo e altri strumenti di sostegno al reddito, vista la drammatica crisi economica legata alla pandemia mondiale covid”.

“Quello di un reddito di base universale è un tema che in questi mesi di pandemia, dove intere categorie di lavoratrici e lavoratori sono rimasti senza alcun tipo di reddito e di welfare, si è fatto particolarmente pesante e questa mozione rappresenta un ulteriore tassello del lavoro che stiamo portando avanti in Regione. – dichiara la Consigliera Marta Bonafoni – Sempre su questo percorso, che stiamo condividendo con la Consigliera Lombardi, recentemente ho proposto l’istituzione di un Tavolo su reddito e welfare a cui partecipano le associazioni che da tempo portano avanti questi temi insieme all’Assessorato al lavoro della Regione per discutere e costruire insieme proposte concrete che possano portare a soluzioni che permettano di dare un sostegno economico minimo e di base per tutti i cittadini e cittadine, lavoratori e lavoratrici della nostra Regione”.

