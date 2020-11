Nettuno: approvati in Regione i “Pianetti”

Nettuno – E’ stata approvata dal Comitato Tecnico Regionale la variante speciale per i nuclei abusivi ai sensi della Legge Regionale 28/80. Un atto che la Città di Nettuno attendeva dal 2012, anno in cui i cosiddetti “Pianetti” furono approvati in Consiglio Comunale, e che ha concluso finalmente il suo iter legislativo.

“Siamo felici di annunciare che – spiega il Sindaco della Città di Nettuno – chi è in possesso di lotti liberi nei 13 nuclei di recupero classificati come B1 nel comune di Nettuno potrà costruire con indice 0.30, ossia 300 m3 su 1000 m2 di terreno.

Una boccata di ossigeno per il sistema urbanistico della nostra città che dà nuovo impulso al settore economico del nostro territorio e che i nettunesi attendevano da anni. Ringrazio chi in questi anni ha lavorato a questo importante progetto e chi, nei nostri uffici, ogni giorno è al lavoro per realizzare azioni concrete a beneficio della collettività. Troppo tempo è stato perso a scapito dei nettunesi, non ne perderemo altro”.

Per informazioni e per conoscere se una proprietà rientra in questi tredici nuclei e possibili contattare l’ufficio urbanistica del comune di Nettuno ai numeri 0698889438 e 0698889431 oppure tramite email all’indirizzo ufficio.urbanistica@comune.nettuno.roma.it inviando i dati catastali del terreno interessato.