Riforma dello sport, Spadafora: “Finalmente tutela per i lavoratori sportivi”

Roma – "Se durante l'epidemia non è stato facile gestire il sostegno economico ai lavoratori sportivi è soprattutto perché non hanno mai avuto tutele e garanzie. Se i decreti di riforma del mondo dello sport saranno approvati ci saranno finalmente più tutele e garanzie per i lavoratori". Ha dichiarato il Ministro dello Sport sulla sua pagina ufficiale Facebook.

Vincenzo Spadafora è intervenuto parlando della riforma dello sport. “Infatti, per consentire la transizione senza incidere sui bilanci di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche – aggiunge il Ministro – abbiamo già approvato in questi giorni un fondo per gli anni 2021 e 2022 che consentirà l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, cumulabile con altri esoneri o riduzioni già previsti“.

“L’ennesima testimonianza concreta – conclude Spadafora – di quanto la riforma sia a sostegno di chi lavora nel mondo dello sport e di quanto sarà fondamentale anche per la ripresa economica e sociale, dopo questo periodo terribile che stiamo vivendo“. (Ansa).