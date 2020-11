Roma, bus dell’Atac prende fuoco: paura a via dei Colli della Farnesina

Roma – Autobus di linea in fiamme in via dei Colli della Farnesina a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del XV Gruppo Cassia. A quanto reso noto dai pompieri, le fiamme si sono sviluppate nel vano motore danneggiando parzialmente solo la parte posteriore del mezzo pubblico. Non si registrano feriti. La strada è stata momentaneamente chiusa dalla polizia locale per consentire le operazioni di spegnimento e di rimozione del bus Atac.

