“La formalizzazione dell’accordo di collaborazione tra Calciosociale Onlus e l’Istituto per il Credito sportivo, mirato alla realizzazione di un campo da calcio a 11 – adatto per il Campionato di Eccellenza maschile e per un centro di alto livello per il calcio femminile – nello spazio del Campo dei Miracoli, è una buona notizia che favorirà un ulteriore sviluppo dell’Accademia del Talento e delle attività sociali nel quartiere di Corviale.

L’esperienza di Calciosociale, ancora una volta, viene riconosciuta nel panorama nazionale come un modello, capace di costruire opportunità e speranze, in uno dei luoghi della nostra città in cui, come la onlus stessa spesso ci ha raccontato, è necessario un gran lavoro da parte delle Istituzioni.

Attraverso questa collaborazione, fortemente sostenuta dall’amministrazione regionale al quale si aggiunge il sostegno di Ater Roma, sarà inoltre possibile il proseguo della costruzione dell'”l’Università del Calciosociale”, utile per far conoscere concretamente alle altre realtà regionali il concetto di calcio sociale.

Ribadendo ancora una volta l’importanza del lavoro che Calciosociale fa a Corviale, al fine di favorire tra le altre cose l’aggregazione e la socialità, auguro buon lavoro a tutti i soci ed alle socie della onlus, ai ragazzi ed alle ragazze, che ogni giorno con passione portano avanti un progetto straordinario di cui i romani e le romane vanno fieri”. – Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

Il Faro Online – Clicca qui per leggere tutte le notizie della Regione Lazio