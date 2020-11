Tpl Fiumicino, su Moovit gli orari in tempo reale di arrivo dei bus

Fiumicino – Moovit, l’app per la mobilità urbana già utilizzata da oltre 915 milioni di persone, e Trotta, società di trasporto pubblico che opera in diverse aree del Paese, annunciano una partnership strategica per fornire in tempo reale ai cittadini di Fiumicino gli orari di arrivo dei bus alla fermata.

Una partnership che permette agli utenti del trasporto pubblico di individuare velocemente tramite l’app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere in tempo reale l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata.

All’interno di Moovit sono state mappate 359 fermate e 15 linee bus Trotta. A partire da oggi le linee di Fiumicino sono monitorate in tempo reale con il TimePro di Moovit, l’innovativa soluzione ideata per massimizzare l’efficienza operativa, mantenere efficiente il trasporto pubblico e garantire un sistema di tracciamento della flotta sempre accurato. Moovit TimePro permette infatti la localizzazione del veicolo in tempo reale erogando agli utenti orari affidabili e offrendo agli operatori una sala di controllo con cui monitorare lo stato del servizio e migliorare la qualità del servizio attraverso accurate analisi statistiche.

Sono circa 50 mila i passeggeri annui serviti da Trotta a Fiumicino che da oggi possono accedere a un servizio innovativo e gratuito già attivo nelle principali aree metropolitane italiane. Un servizio comodo per lavoratori e studenti ma anche per i turisti che spesso hanno difficoltà a muoversi con il trasporto pubblico in un territorio che non conoscono. L’app è infatti disponibile in 45 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui si ci si trova.

L’app Moovit è progettata per essere utilizzata da utenti con disabilità visive grazie alle funzioni di VoiceOver e TalkBack che le guidano fino alla conclusione del viaggio e da utenti con disabilità motorie che possono impostare percorsi senza barriere architettoniche. Inoltre, all’interno della stessa app, è possibile scoprire in anticipo il costo del biglietto per la tratta pianificata.

Un’unica app per tutti gli spostamenti urbani ed extraurbani, grazie anche alle solide partnership con numerosi operatori del trasporto pubblico nella regione Lazio. Moovit ti indica in modo semplice e intuitivo il percorso più intelligente e conveniente con i mezzi pubblici. E se si entra in un’area specifica servita da servizi in condivisione – come ad esempio scooter sharing o bike sharing – o da taxi Free Now o Wetaxi l’integrazione è totale: oltre al trasporto pubblico, Moovit ti indica piccoli tragitti da compiere con servizi alternativi.

“Quando due realtà come Moovit e Trotta decidono di collaborare non può che essere una buona notizia” dichiara Samuel Sed Piazza, direttore europeo delle partnership di Moovit. “La visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit si uniscono alla territorialità di Trotta. Un connubio importante per offrire a pendolari, turisti e viaggiatori business strumenti nuovi e innovativi per spostarsi in maniera veloce ed efficiente a Fiumicino»”.

“La nuova partnership rappresenta una scelta strategica per la Trotta Bus” dichiara l’Amministratore delegato Mauro Trotta “in quanto operata anche su altri territori in cui eroghiamo il servizio di trasporto pubblico quali il Comune di Potenza ed, in via di sviluppo, anche per il Comune di Benevento. La collaborazione instaurata con Moovit rappresenta un momento di primaria importanza per la nostra azienda tesa sempre a nuove soluzioni offerte dalla tecnologica in grado di fornire un servizio di trasporto pubblico locale di qualità a tutta la collettività”.

L’Amministratore Delegato conclude affermando che “grazie al costante sviluppo di dispositivi e tecnologie e alla sinergia creata con Moovit, con il quale siamo orgogliosi di essere partecipi in prima linea all’evoluzione del sistema TimePro che rappresenta uno strumento semplice e intuitivo che permetta a chiunque di accedere ad informazioni relative al trasporto pubblico locale potendo godere della completezza e efficienza dell’app leader mondiale per il trasporto pubblico locale”.

