Roma – Tutti matti per il nuovo outfit targato Lidl. La celebre catena di supermercati in questi giorni è stata letteralmente presa d’assalto. Resse nelle corsie e file fino dalle sette del mattino per potersi accaparrare calzettoni, ciabatte, scarpe da ginnastica, canotte e magliette con il marchio del supermercato. Andate a ruba in pochissimo tempo, in molti le hanno rivendute a prezzi stellati (fino a 400 euro quando nel supermercato sono vendute a 12,99 euro). E mentre l’opinione pubblica (e probabilmente anche qualche stilista) si indigna, sui social esplode l’ironia e impazzano i meme. Ecco i più divertenti.

di 10 Galleria fotografica Tutti matti per le scarpe della Lidl